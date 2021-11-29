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Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı

Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan 3 kişi, kaçtı. Kaza anı kameraya yansıdı.