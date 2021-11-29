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    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan 3 kişi, kaçtı. Kaza anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:04
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    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı

    Dün saat 23.30 sıralarında Edirne’nin Keşan ilçesi İlyasbey Caddesi'nden Hastane Caddesi yönüne seyir halinde olan 22 LN 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü.

    Otomobil ters dönerken, sürücü ile yanındaki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kaçtı.

    KAZA ANI KAMERADA

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araç, çekici ile yediemin otoparkına götürüldü.

    Polis, araç sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı VİDEO

    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı #1

    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı #2

    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı #3

    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı #4

    Edirne’de otomobil ters döndü, içindekiler kaçtı #5

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