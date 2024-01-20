Edirne'de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı Edirne'de polis servis aracı ile otobüsün çarpıştığı kazada 10'u polis, toplam 11 kişi yaralandı.

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İHA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda vardiya değişimini tamamlayan polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracı ile turist yolcularını taşıyan Sıddık B. yönetimindeki 34 GPC 799 plakalı otobüs, Kapıkule-Edirne yolunda çarpıştı.

10 polis ve servis şoförü yaralandı

Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan 10 polis memuru ve servis aracı şoförü, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)