İHA
Edirne'de seyir halinde olan N.K idaresindeki hafif ticari araç ile F.D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle N.K'nin aracı refüje çarparak yan yattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü F.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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