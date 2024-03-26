Edirne'de refüje çarparak devrilen aracın sürücüsü yaralandı Edirne'de refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Edirne'de seyir halinde olan N.K idaresindeki hafif ticari araç ile F.D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle N.K'nin aracı refüje çarparak yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü F.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)