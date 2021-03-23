Edirne'de şarja takılı telefon yangına neden oldu

Edirne'de şarja takılı telefon yangına neden oldu

Cep telefonundan çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan Fevziye Eker'i (75), alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Edirne'nin Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi üzerindeki Filiz Bilal Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

Şarja takılı cep telefonundan çıktığı tahmin edilen yangında, Fevziye Eker'in bakıcısı Nevin Küçükmeriç balkona çıkıp, "Yardım edin içeride insan var, yanıyor" diye bağırmaya başladı.

Kadının feryadını duyanlar da itfaiyeyi aradı.

DUMANDAN ETKİLENEN KADIN BAYILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Balkonda bekleyen Küçükmeriç, ekipleri görünce de "İçeride baygın yatan kadın var. Acele edin." dedi.

İTFAİYE EKİPLERİ SON ANDA KURTARDI

İtfaiye ekipleri, merdiven ile ulaştıkları dairede Fevziye Eker'i baygın halde buldu. Alevlerin arasından kurtarılan Eker, itfaiye aracı üzerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bakıcı Nevin Küçükmeriç de merdivenle balkondan alındı.

Edirne'de şarja takılı telefon yangına neden oldu VİDEO

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kurtarma çalışmaları sırasında daireyi saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Aynı sokakta yaşayan Mehmet Rüştü Ceylan, "Yangını gören komşular sağ olsunlar itfaiyeye haber vermişler. Sanırım bakıcısı olan bir teyze vardı. Kadın içeride bir kişinin daha olduğunu söyledi. 'İçeride yaşlı bir teyze var. Yanıyor kurtarın' diye bağırıyordu." dedi.