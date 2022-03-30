- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne'de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı
Edirne'de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı
- İHA
- 30.03.2022 - 09:16
- Güncelleme : 30.03.2022 - 09:30
Edirne'de S.R.A. isimli şahıs, sigara almak üzere Hasan Tırpan'a ait büfeye girdi.
Yancıkçı Şahin Mahallesi üzerindeki büfeden istediği marka sigarayı bulamayan şahıs, öfkelendi.
Öfkesi kontrolden çıkan R.S.A., yanına bulunan bıçağı eline geçirip, büfe sahibini bıçakladı.
BÜFECİYİ BIÇAKLAYIP HIZLA KAÇTI
Saldırgan olay yerinden kaçmaya başlarken, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tırpan ise olay yerine gönderilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini ve eşkalini belirledi.
'HER SUÇLU SUÇ MAHALLİNE GERİ DÖNER' SÖZÜ YAŞANDI
Ekipler, çevrede araştırma yaparken şüphelinin olay yerine yakın yerde beklediğini tespit edince kovalamaca yaşandı.
Edirne'de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı VİDEO
SALDIRGAN TUTULKANDI
Ekipler, tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelisi S.R.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.