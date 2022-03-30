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    Edirne'de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı

    Sigara almak üzere büfeye giren şahıs istediği markayı bulamayınca sinirlerine hakim olamayıp büfe sahibini bıçakladı. Olayın ardından kaçan şahıs suç mahalline geri dönünce yakalandı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:30
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    Edirne'de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı

    Edirne'de S.R.A. isimli şahıs, sigara almak üzere Hasan Tırpan'a ait büfeye girdi.

    Yancıkçı Şahin Mahallesi üzerindeki büfeden istediği marka sigarayı bulamayan şahıs, öfkelendi.

    Öfkesi kontrolden çıkan R.S.A., yanına bulunan bıçağı eline geçirip, büfe sahibini bıçakladı.

    BÜFECİYİ BIÇAKLAYIP HIZLA KAÇTI

    Saldırgan olay yerinden kaçmaya başlarken, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tırpan ise olay yerine gönderilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini ve eşkalini belirledi.

    'HER SUÇLU SUÇ MAHALLİNE GERİ DÖNER' SÖZÜ YAŞANDI

    Ekipler, çevrede araştırma yaparken şüphelinin olay yerine yakın yerde beklediğini tespit edince kovalamaca yaşandı.

    Edirne'de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı VİDEO

    Edirne de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı #1

    SALDIRGAN TUTULKANDI

    Ekipler, tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelisi S.R.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Edirne de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı #2

    Edirne de sigarasını bulamayan şahıs büfeciyi bıçakladı #3


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