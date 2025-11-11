Edirne'de sınır kapısında tırdan 66 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

- Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırda 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
- Olayın ardından gözaltına alınan şoför U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Emniyet ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı istihbaratına dayanarak arama gerçekleştirdi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.A.'nın şoförlüğünü yaptığı tır ile Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurda uyuşturucu getirileceği istihbaratını değerlendirdi.
Harekete geçen polis, Kapıkule Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gümrük sahasına giren tırda arama yaptı.
66 KİLO HAM MADE ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 44 paket halinde 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü U.A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.