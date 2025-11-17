Abone ol: Google News

Edirne'de tur otobüsünün ters yöne girmesi pahalıya patladı

Edirne'de ters yöne giren tur otobüsü bariyelere çarparken, kazada yaralanan olmaması tek teselli oldu. Ancak kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 14:45
  • Edirne'de, tur otobüsü ters yöne girerek bariyerlere çarptı.
  • Kazada yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi.
  • Otobüs kurtarıldıktan sonra yol trafiğe açıldı ve sürücüye ceza kesildi.

Edirne'de ters yöne giren tur otobüsü, bayırdan dönüş alamayınca bariyerlerle çarptı.

Edirne'de A.A'nın kullandığı tur otobüsü, sürücünün ters yön kullanarak bayır aşağı inmesi sonucu caddedenin orta refüjene vurarak durabildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kazada yaralanan olmazken, trafik adeta durma noktasına geldi.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Trafik polisleri tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, araçlar ara sokaklara yönlendirildi.

Otobüsün kurtarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Sürücüye, çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi.

3. Sayfa Haberleri