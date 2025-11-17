Edirne'de tur otobüsünün ters yöne girmesi pahalıya patladı

- Edirne'de, tur otobüsü ters yöne girerek bariyerlere çarptı.
Edirne'de ters yöne giren tur otobüsü, bayırdan dönüş alamayınca bariyerlerle çarptı.
Edirne'de A.A'nın kullandığı tur otobüsü, sürücünün ters yön kullanarak bayır aşağı inmesi sonucu caddedenin orta refüjene vurarak durabildi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kazada yaralanan olmazken, trafik adeta durma noktasına geldi.
SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Trafik polisleri tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, araçlar ara sokaklara yönlendirildi.
Otobüsün kurtarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Sürücüye, çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi.