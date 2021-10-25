Edirne'de yangın: Güvercinler kafesten çıkarılıp salındı

Edirne'de yangının sıçradığı güvercin kümesinin kapaklarını açan itfaiye ekipleri, onlarca güvercini kurtarırken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangın, güvercin kümesinin bulunduğu alana da sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KÜMESTEKİ GÜVERCİNLER, SALINARAK KURTARILDI

Alevlerin ortasında bulunan kümeste güvercinlerin olduğunu gören itfaiye ekipleri, kümesin kapısını açıp güvercinleri gökyüzüne saldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.