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    Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasak bölgede yakalanan Y.Y. ve N.Z. isimli FETÖ şüphelileri, cezaevine gönderildi.
    • 29.06.2022 - 13:10
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    Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Edirne’de, 1’inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrollerde, Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z. yakalandı.

    DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve N.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    FETÖ’cülerin kaçmasına yardımcı olan şüpheli de yakalandı

    Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.K.'yi yakaladı.

    Gözaltına alınan A.K.’nin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


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