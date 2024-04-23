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Kastamonu'da cayır cayır yanan 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da cayır cayır yanan 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim olan iki ev küle dönerken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.