İHA
Kastamonu'da korkutan yangın...
Cide ilçesine bağlı Şen Köyü Sarıçam Mahallesi'nde, Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Ahşap evler cayır cayır yandı
Evlerin ahşap olması sebebiyle çıkan yangın kısa sürede hararetlenerek büyüdü.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale etti.
Alevler kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 ev küle döndü
Çıkan yangında şans eseri kimsenin canına zarar gelmezken, alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangın yerinde jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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