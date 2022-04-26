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- Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü yakalandı
Güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile 1 de PKK şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
- 26.04.2022 - 16:04
Edirne’nin Meriç ilçesinde 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
FETÖ’den aranıyorlardı
Jandarma ekiplerine teslim edilen H.A., C.E. ve C.A.’nın FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi.
Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
PKK şüphelisi de yakalandı
Öte yandan güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi B.H.’yi yakaladı.
DHA’nın haberine göre gözaltına alınan B.H.’nin işlemleri sürdürülüyor.