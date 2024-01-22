Ekvador'da çete üyelerine operasyon: 68 saldırgan yarı çıplak gözaltına alındı Çete üyelerinin hastaneye baskın yapmasıyla birlikte tehlikeli anlar yaşanırken polis ekiplerinin düzenlediği operasyon başarıyla sonuçlandı. 68 çete üyesi, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

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İHA

Ekvador'da şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor.

8 Ocak’ta Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, cezaevinden kaçtı.

OHAL ilan edildi

Devlet Başkanı Daniel Noboa, 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek çetelere karşı savaş başlattı.

Çete üyeleri ise sokaklara inerek sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürmekle tehdit ederek, onlarca polisi ve cezaevlerindeki gardiyanları rehin aldı.

Guayaquil’deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürüldü.

Çete üyesini kaçırmak istediler

Son olarak saldırgan çete, üyelerinden bir kişinin tedavi gördüğü hastaneden çıkarmak için baskın düzenledi.

Bu kapsamda polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler 68 çete üyesini gözaltına aldı

Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyip kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Polis ekiplerinden çetelerin komuta merkezine baskın

Polis ekipleri, ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir “rehabilitasyon merkezine” baskın düzenlediğini açıkladı.

Ekvador’da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını duyurdu.

20 bin üyeli 20 suç örgütü bulunuyor

Yerel kaynaklara göre, 17 milyon nüfuslu Ekvador’da 20 binden fazla üyesi olan yaklaşık 20 suç örgütü bulunuyor.

Ekvador'da bir hastanenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 68 çete üyesi, polis tarafından yarı çıplak bir şekilde gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)