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- Elazığ'a giden uçakta fenalaşan yolcuya hemşire müdahale etti
Elazığ'a giden uçakta fenalaşan yolcuya hemşire müdahale etti
İstanbul'dan Elazığ'a giden uçağın havalanmasının ardından bir vatandaş, panik atak geçirdi. Uçakta yolcu konumunda bulunan hemşire ise hastaya yardımda bulundu.
- İHA
- 08.12.2021 - 10:44
- Güncelleme : 08.12.2021 - 11:48
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Elazığ'a yol alan uçaktaki vatandaşlardan biri rahatsızlandı.
HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ
Uçağın havalanmasından yarım saat sonra panik atak geçiren vatandaşa, uçakta yolcu konumunda olan hemşire müdahale etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan vatandaş, uçağın piste inmesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'a giden uçakta fenalaşan yolcuya hemşire müdahale etti VİDEO