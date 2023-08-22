Elazığ'da 10 yaşındaki çocuk kapısı açık otomobilin el frenini indirerek hareket ettirdi Küçük çocuğun binip el frenini indirdiği otomobil hareket ederek başka otomobile çarptı. Küçük çocuğun o anlarda kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Sokak'ta dün, ismi öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğu kapısı kilitli olmayan park halindeki otomobile girdi.

Küçük çocuk bir süre araçta oyalandı.

Sebebi bilinmeyen nedenle araca binen çocuk bir süre sonra el frenini indirince araç hareket etti.

Bunun üzerine kayan araba öndeki otomobile çarptı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Koşarak kaçtı

Çevredekilerin aracın yanına geldiğini gören çocuk, inip koşarak bölgeden uzaklaştı.

Araçlarda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.