Elazığ’da 15 ton sahte alkol ele geçirildi

DHA
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılığa yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan çalışmada, A.Ö.’nün sahte alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı.
15 ton sahte alkol ele geçirildi
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Ö.’nün adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 ton sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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