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Elazığ'da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu

Elazığ'da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu

Nailbey Mahallesi'nde 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci, o sırada yoldan geçen bir vatandaş şans eseri tutarak olası bir faciayı önledi.