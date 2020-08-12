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    Elazığ'da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu

    Nailbey Mahallesi'nde 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci, o sırada yoldan geçen bir vatandaş şans eseri tutarak olası bir faciayı önledi.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 00:50
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 00:50
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    Elazığ'da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu

    Elazığ Merkez Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli S.E. (18) 3’üncü katın balkonundan atladı.

    DÜŞEN GENCİ TUTARAK YERE ÇARPMASINI ENGELLEDİ

    O sırada yoldan geçmekte olan ve olayı gören bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi.

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Elazığ'da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu VİDEO


    Elazığ da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu #1

    Elazığ da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu #2

    Elazığ da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu #3

    Elazığ da 3. kattan atlayan genci yoldan geçen adam tuttu #4

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