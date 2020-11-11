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    Elazığ’da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

    Polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu araçta narkotik köpeği Lina ile yapılan aramada, 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:56
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    Elazığ’da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl karayolunda uygulama yaptı.

    Şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği 'Lina' ile tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

    Aramada, kamyonun kasa kısmının üst tarafına paketler halinde gizlenen 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

    Elazığ’da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi VİDEO

    1 TUTUKLU

    Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyon şoförü A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

    Kamyondaki 41 kilo eroini Lina buldu -1

    Kamyondaki 41 kilo eroini Lina buldu -2

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