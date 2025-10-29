Elazığ'da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

- Elazığ'da bir çay ocağına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
- Şans eseri yaralanan olmazken, 1 şüpheli yakalandı.
- Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.
Elazığ'da Üniversite Mahallesi İmran Sokak'taki bir çay ocağında, korku dolu analar kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen sebeple çay ocağına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
Şans eseri yaralanan olmazken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YAKALANDI
Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, olaya karışan 1 şüpheliyi yakaladı.
Polis ekiplerince incelemenin devam ettiği öğrenildi.