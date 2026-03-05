Van'da 8 yaşındaki öğrenci okul koridorunda darbedildi

Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'ndeki Mavi Göl İlkokulu bahçesinde teneffüs sırasında oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı.

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y.'nin attığı iddia edilen kartopu başka bir öğrencinin kaşına isabet etti.

Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı.

Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük çocuğa fiziksel şiddet uygulayan öfkeli veliyi yine koridorda bulunan diğer küçük öğrenciler ayırmaya çalıştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde velinin koridorda hızla yürüyerek hedef aldığı öğrenciyi darbetmeye başladığı, çevredeki diğer çocukların ise büyük korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görülüyor.