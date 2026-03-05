İran'dan İsrail'e misilleme saldırıları başladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı belirtildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği ve alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İSRAİL'İN ORTA KESİMLERİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada İran'dan İsrail'e doğru ikinci füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.