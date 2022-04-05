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    Elazığ'da cezaevinden izinli çıkıp kurşun yağdırdı: Ali Tayyip de öldü

    Bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan zanlı, kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı. 10 yaşındaki talihsiz çocuk da kurtarılamadı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:26
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    Elazığ'da cezaevinden izinli çıkıp kurşun yağdırdı: Ali Tayyip de öldü

    Elazığ’da pandemi nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Fırat A., akşam saatlerinde kaynanasının Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak’taki evine geldi.

    Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti.

    Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ da yaraladı.

    İKİ KADIN, BİR ÇOCUK CAN VERDİ

    Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

    Ali Tayyip, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Elazığ da cezaevinden izinli çıkıp kurşun yağdırdı: Ali Tayyip de öldü #1

    KATİL ARANIYOR

    Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    Elazığ da cezaevinden izinli çıkıp kurşun yağdırdı: Ali Tayyip de öldü #2


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