Elazığ'da cezaevinden izinli çıkıp kurşun yağdırdı: Ali Tayyip de öldü

Bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan zanlı, kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı. 10 yaşındaki talihsiz çocuk da kurtarılamadı.

Elazığ’da pandemi nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Fırat A., akşam saatlerinde kaynanasının Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak’taki evine geldi.

Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti.

Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ da yaraladı.

İKİ KADIN, BİR ÇOCUK CAN VERDİ

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralanan Ali Tayyip Demirbağ ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ali Tayyip, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ARANIYOR

Eşinin ailesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.