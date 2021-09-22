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    Elazığ'da dini nikahlı eşini vuran saldırgana gözaltı

    Tartıştığı eşini silahla ağır yaralayan M.O., adliye sevki sırasında olayın yanlışlıkla yaşandığını öne sürdü.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 13:35
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    Elazığ'da dini nikahlı eşini vuran saldırgana gözaltı

    Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yakınının evinde kalan K.A., 4 gün önce dini nikahlı eşi M.O. ile yaşadığı tartışmada silahla vuruldu.

    Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DURUMU AĞIR

    Yaralı kadın babasına ait araçla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi. K.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Saldırganın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çapta çalışma başlatıldı. Aynı mahallede gizlendiği tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

    Dini nikahlı eşini vurup kaçtı, yakalanınca ‘yanlışlıkla vurdum’ dedi

    "YANLIŞLIKLA VURDUM"

    İşlemleri tamamlanan M.O. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini çeken gazeteciye tepki göstererek “Ne çekiyorsun oğlum, hoş bir şey mi var çekiyorsun. Ben eşimi yanlışlıkla vurdum.” dedi.

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