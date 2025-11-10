Abone ol: Google News

Elazığ'da elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya çıktı

Elazığ'da ağaca ve elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Otomobil ise kaza sonrası hurdaya döndü.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 17:32
  • Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobil ağaca ve elektrik direğine çarptı.
  • Kazada biri bebek, 6 kişi yaralandı; 2'sinin durumu ağır.
  • Otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ-Malatya kara yolunda Gülbahar B.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobildeki biri 6 aylık bebek, 6 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

