Arka patileri ezilen yavru köpek felç kaldı. Yavru köpek, Mehmet Yüksel tarafından yapılan yürüteç ve masajlar ile yeniden ayağa kalktı.

Elazığ’da, arka patileri üzerinden otomobil geçen yavru köpek, bir hayvansever vatandaş tarafından veterinere götürüldü.

Veterinerde yavru köpeğin felçli kalacağının öğrenilmesi üzerine köpek, vatandaşlar tarafından Huzur Çiftliği sahibi Mehmet Yüksel’e teslim edildi.

Köpeği ayağa kaldırmak için seferber olan Yüksel, çocuk bisikleti alarak kendi yöntemleri ile köpek için bir yürüteç yaptı.

MASAJLA TEDAVİ EDİLDİ

Belirli aralıklarla yürütülen köpek, her gün zeytinyağı ve sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi edildi.

Yavru köpek, 2 hafta sonra kendi ayakları üzerinde durabilmeye başladı.

Elazığ’da, felçli yavru köpeği yeniden ayağa kaldırdı ViDEO

“VETERİNER İYİLEŞMEZ DEMİŞ BIRAKMIŞ”

Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hayvansever arkadaş fark etmiş ve sokaktan alıp veterinere tedavi amacıyla götürmüş. Veterinerler köpeğin film ve röntgenini çekmişler. Bunun iyileşmeyeceğini felçli kalacağını söylediler. Belden aşağıya iki ayağı çalışmıyordu. Veteriner bunun tedavisini yapamam, iyileşmez demiş ve bırakmış. Oradan başka bir hayvansever alıp başka bir ünlü veterinere götürüyor. O da aynı şeyleri söylüyor ve ölüme terk ediliyor. Bana yazan oldu. Böyle bir yavrucuk var, araba çarpmış bunu Huzur Çiftliğine almamı istedi. Orada yaşasın dedi. Felçli bir çare bul dedi. Ben de gittim onu oradan aldım.

“YERDE SÜRÜKLENİP YARA OLMASIN İSTEDİM”

Gittim ilk önce bisikletçiden bir tane çocuk bisikleti aldım. Bununla uğraştım, ilk deneyimimdi. Yaptım, başardım en azından felçli şeklinde kalmasın şurada dursun ki bir iki adım atabilsin o amaçla çalışma yaptım. Ve ayakta durdurabildim. En azından yerde sürüklenip yara olmasın istedim.





“ŞANSIMI DENEYECEĞİM ONU ÖLÜME TERK ETMEYECEĞİM DEDİM”

Her gün zeytinyağı, sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi etmeye çalıştım. Şansımı deneyeceğim, onu ölüme terk etmeyeceğim dedim. Şükürler olsun ki bunu başarabildim. İkinci haftada ayakta durmaya başladı. Sonrasında ise ikinci üçüncü haftada ise yürümeye başladı. Tedavisi hala sürüyor. Arkadaşlarıyla beraber yürüyecek ve Huzur Çiftliğinde huzurlu bir şekilde yaşayacak.”