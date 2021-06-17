Euro
10.3767
0.34%
Dolar
8.6871
0.83%
Altın
496.02
-1.2%
Borsa
1.414
-1.2%
Bitcoin
335.476
0.26%
EXEN Coin
32.80
9.73%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Elazığ'da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi

    İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para yakalandı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.T.'nin İstanbul'dan sahte para getireceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Elazığ Havalimanı’nda tedbir alan jandarma ekipleri, uçaktan inen Ş.T.'yi gözaltına alıp, valizinde arama yaptı.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Elazığ da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir