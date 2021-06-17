- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ'da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi
Elazığ'da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi
İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para yakalandı.
- DHA
- 17.06.2021 - 17:02
- Güncelleme : 17.06.2021 - 17:11
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.T.'nin İstanbul'dan sahte para getireceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Elazığ Havalimanı’nda tedbir alan jandarma ekipleri, uçaktan inen Ş.T.'yi gözaltına alıp, valizinde arama yaptı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.