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Elazığ'da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi

Elazığ'da havalimanı polisi, sahte para ele geçirdi

İstanbul'dan uçakla gelen Ş.T.'nin valizinde yapılan aramada, 50 TL'lik 260 banknot ve 100 TL'lik 130 banknot olmak üzere 26 bin TL sahte para yakalandı.