Elazığ'da ilginç görüntü: Alışveriş bahanesiyle geldi hırsızlık yapıp gitti Bir kadın, alışveriş yapıyor gibi gittiği çanta dükkanından 3 bin lira değerinde seçtiği iki çantayı da çalarak kayıplara karıştı.

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İHA

Elazığ merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Belediye Çarşısı'nda bulunan bir çanta dükkanında, hırsızlık olayı meydana geldi.

Dükkana gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen orta yaşlarda bir kadın, stanttaki çantalara yöneldi ve incelemeye başladı.

Çantalardan istediklerini seçen kadın, dükkanın kalabalık olmasından faydalandı ve kendi çantasından poşet çıkarak gizlice değeri 3 bin lira olan iki çantayı çaldı.

Çantayı çalan kadın, dükkandan ayrıldı ve ortadan kayboldu.

Rahat tavırları "pes" dedirtti

Hırsızlık, olaydan bir süre sonra iş yeri sahibi ve market çalışanları tarafından fark edildi.

Güvenlik kamerasını kontrol eden çalışanlar, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadının, hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık yapan kadının rahat tavırlarına şaşırdıklarını dile getiren iş yeri sahibi Berdan Polat, "Bir kadın mağazaya giriyor. Diğer arkadaşlarımız müşterilerle ilgilenirken kendisi çok rahat bir şekilde önce rafı ardından diğer çantaları inceliyor.

Diğer müşterilerle ilgileniyorduk, ondan sonra ona bakacaktık. O sırada iki tane 3 bin lira değerindeki çantayı, kendi çantasından çıkardığı poşete koyarak mağazadan uzaklaşıyor." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)