Haberler



Futbol



Xavi'den Arda Güler sözleri: Bu çocuk bir dahi

Xavi'den Arda Güler sözleri: Bu çocuk bir dahi İspanyol basınına göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler hakkında "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması gerçekten çok üzücü..." ifadelerini kullandı.