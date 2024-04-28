Xavi'den Arda Güler sözleri: Bu çocuk bir dahi

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı.
11'de mücadeleye başlayan Arda Güler, takımının galibiyet golünü kaydetti.
29. dakikada sağ kanattan Dani Carvajal'ın pasında arka direkte mili oyuncu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele Real Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Arda Güler, 68. dakikada yerini Junior Vinicius'a bıraktı.
Xavi sitem etti
Milli oyuncu, gösterdiği performansla adından bir kez daha ciddi şekilde söz ettirirken, sezon başında oyuncuyu transfer etmek isteyen Barcelona cephesinden bir sitem geldi.
Defansa Central'da yer alan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid'in Real Sociedad ile oynadığı maçı takip ederken, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması gerçekten çok üzücü..." ifadelerini kullandı.
Arda, Real Madrid'i tercih etmişti
Yaz transfer döneminde sportif direktör Deco aracılığıyla Arda Güler'i ciddi şekilde transfer etmek isteyen Barcelona, Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinden dolayı bu girişiminde başarısız olmuştu.
99 dakikada 2 gol attı
Real Madrid forması ile ligde 6 maçta toplamda 99 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 gollük katkı sağladı.
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