Elazığ'da kadın, öfkesini tartıştığı kişinin arabasından çıkardı

- Elazığ'da, Çaydaçıra Mahallesi'nde bir kadın, bir kişiyle tartışıp öfkesini aracına saldırarak çıkardı.
- Kadın, tartıştığı kişinin otomobiline tekme attı, aynasını kırdı ve kapı ile camları yumrukladı.
- Tartışma sonrası, araçtan inen şahıs tehdit edildi ve ardından arabasına binerek uzaklaştı.
Elazığ'da kadın çılgına döndü...
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişiyle tartıştı.
TEKME İLE OTOMOBİLİN AYNASINI KIRDI
Kadın, bunun üzerine tartıştığı kişinin bulunduğu otomobile saldırdı.
Tekme ile otomobilin aynasını kıran kadın, daha sonra kapı ve camları yumrukladı.
ŞAHIS ARABAYA BİNEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Kadın ardından araçtan inen şahıs ile tartışma yaşamaya başladı.
Tehditlerin de olduğu tartışmada daha sonra şahıs arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar cep telefonları ile anbean kaydedildi.