İran basını: ABD ile mesaj alışverişi durdu

ABD ile İran arasında sağlanacak kalıcı bir barış anlaşması, bütün dünya ülkelerinin ümidi.

Son günlerde anlaşma için bazı önemli adımlar atılırken nihai sonuca bir türlü ulaşılamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine anlaşma taslağında bazı düzenlemelere gidilirken İran'dan gelecek cevap için bekleyişe geçildi.

İSRAİL, LÜBNAN'A SALDIRI BAŞLATTI

Tam bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırı talimatı vermesi ile işler yine çıkmaza girdi.

Lübnan halkı yeniden göç etmek için yollara koyulurken, Tahran yönetimi duruma sert tepki gösterdi.

MESAJ ALIŞVERİŞİ DURDURULDU

Bu hamle sonrası bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken İran basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetimin, Lübnan'da talepler karşılanan kadar ABD ile mesaj alışverişini durdurma kararı aldığını yazdı.

EN ÖNEMLİ ANLAŞMAZLIKLARDAN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Lübnan'daki durum ABD ile İran arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan biri olarak bilinirken iki ülke, bu konuda bir türlü orta yol bulunamıyor.

Beyaz Saray, anlaşmaya Lübnan'ın dahil olmaması gerektiğini savunurken Tahran yönetimi ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

LÜBNAN İÇİN HÜRMÜZ YENİDEN KAPATILDI

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı kısa bir süreliğine açan İran, Lübnan'a saldırılar sonrası Boğaz'ı yeniden kapatma kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump ise İran'ı sözünü tutmamakla itham ederek anlaşmaya Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

İRAN DESTEKLİ VEKİL GÜÇLER

İran’ın bölgedeki en güçlü müttefiklerinden biri, Lübnan’daki Hizbullah olarak gösteriliyor.

İsrail’in Lübnan’daki işgali ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, ateşkese rağmen devam ediyor.

İran, anlaşma kapsamında bölgedeki çatışmaların durdurulmasını isterken ABD tarafı, vekil güçler konusunu doğrudan müzakere maddesi olarak açıkça gündeme getirmiş değil.