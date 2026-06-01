Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi: NATO zirvesi için Ankara'da olacağım

ABD-İran savaşından sonra ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya sert sözlerle yüklendi.

NATO'y resti çeken Trump, nisan ayında yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"NATO ülkeleri, askeri açıdan yok edilmiş olan çılgın ülke İran konusunda hiçbir şey yapmadı. ABD’nin NATO’dan hiçbir beklentisi yok. Bunu asla unutmayın" diyen Trump, akabinde de rest çekmiş ve NATO'dan çekilmeyi düşündüklerini söylemişti.

ABD ve Avrupa arasında sular durulmazken, Trump'ın ise temmuz ayında yapılacak olan zirveye katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÖYLEDİ

Middle East Eye'a (MEE) bilgi veren diplomatik kaynaklar, Trump'ın 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını söylediğini belirtti.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ABD'DE DE BİR GÖRÜŞME OLABİLİR

Erdoğan ve Trump, NATO Zirvesi öncesinde de bir araya gelebilir.

Erdoğan'ın, 25 Haziran'da Los Angeles'ta oynanacak ABD-Türkiye Dünya Kupası maçı öncesinde ya da sonrasında Trump ile görüşebileceği aktarılırken, böyle bir görüşme için henüz resmi bir karar alınmadığı kaydedildi.

"GELİRSE KARGAŞA OLACAK"

MEE'ye demeç veren Avrupalı yetkili, "(Trump) Eğer gelirse, kargaşa ve bağırış çağırış olabilir. Ancak gelmezse, ittifakın geleceği için zararlı olur." dedi.

TRUMP'A İTTİFAKIN ÖNEMİ ANLATILIYOR

Yetkililer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile diğer Avrupalı liderlerin, ittifakın önemini Trump'a anlatmaya çalışacaklarını belirtti.

Konuyla alakalı Avrupalı bir diplomat, "Hem Trump'ın isteklerini karşılayabilecek hem de Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarını ele alabilecek yeni bir çerçeveye ihtiyacımız var. Ancak bu yıllar alacaktır." ifadelerini kullandı.

"NATO HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

İran ile ABD'nin ateşkese varmasının ardından Trump bu kez Truth Social hesabı üzerinden paylaşım yapmıştı.

Trump yaptığı paylaşımda NATO ve müttefikleri eleştirerek şu sözleri kullanmıştı:

"Bu insanların hiçbiri, maalesef buna bizimkiler de dahil, NATO dahil olmak üzere, üzerlerinde baskı kurulmadıkça hiçbir şeyi anlamıyor."

6-12 Temmuz haftasında Ankara'nın 9 ilçesinde memura NATO izni

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı