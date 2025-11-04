Elazığ'da kontrolden çıkan araç yan yattı

- Elazığ'da hafif ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı, 1 kişi yaralandı.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Elazığ’ın Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi’nde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.