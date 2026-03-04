İran'ın fırlattığı hipersonik füzeler İsrail'in kalbinde patladı

28 Şubat'ta başlayan İran'a yönelik İsrail-ABD savaşında 5. güne girildi.

ABD ve İsrail güçleri İran'da çok sayıda noktayı hedef alırken İran da geniş bir coğrafyada misilleme operasyonları düzenliyor.

ABD'nin Körfez ülkelerindeki üs ve elçiliklerini hedef alan İran insansız kamikaze drone'lar ve en etkili silahlarından olan hipersonik füzelerini kullanıyor.

İran'ın hedef aldığı noktalardan biri de İsrail.

DEMİR KUBBE'NİN ÇARESİZ KALDIĞI ANLAR

Gece saatlerinde İran'ın fırlattığı füzeler, İsrail'in yıllardır en övündüğü savunma sistemi demir kubbeye fazla mesai yaptırdı.

Art arda ateşlenen füzeleri etkisiz hale getirmek için sabaha kadar aktif kalan sistem, İran'ın hipersonik füzeleri karşısında çaresiz kaldı.

2 HİPERSONİK FÜZENİN DÜŞME ANI KAMERADA

Büyük bir yıkımla hedefi vuran 2 hipersonik füzenin patlama anı ise kameralara yansıdı.

Düştüğü yeri adeta cehenneme çeviren füzeler büyük yıkıma yol açtı.