İran, İsrail ve ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor: 500'ün üzerinde füze ateşlendi

Geçtiğimiz hafta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, devam ediyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkilisi hayatını kaybetti.

İRAN, KÖRFEZ ÜLKELERİNE DE FÜZELER YOLLADI

Karşılıklı açıklamalar ardı ardına gelirken, İran'dan da misilleme saldırıları gecikmedi.

İran, savaşın beşinci gününde askeri karşılığını Körfez hattına taşıdı.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki Amerikan askeri üsleri ve tesislerine yönelik balistik füze ve insansız hava aracı operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Uluslararası arenadan bu saldırılara tepki gelirken İran, bu ülkelere yönelik "Biz sizi değil, Amerikan unsurlarını hedef alıyoruz." açıklaması yapıldı.

Petrol geçişinin sağlandığı ve ticaretin kilit merkezi olarak nitelendirilen Hürmüz Boğazı da kapatılmıştı.

İRAN'DAN 500'ÜN ÜZERİNDE FÜZE

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan ABD Konsolosluğu'nu da enkaza çevirdi.

Savaşın beşinci gününde füzeler göndermeye devam eden İran, gece saatlerinden başlayarak gün ışıyana kadar yüzlerce saldırı gerçekleştirdi.

FÜZELER GECEYİ AYDINLATTI

İsrail, gece boyunca İran'ın gönderdiği füzelerle aydınlanırken İsrail-ABD hava kuvvetleri de İran'ın farklı kentlerine yeni hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.