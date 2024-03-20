İHA
Elazığ'da küçük çocukların motosiklet yolculuğu tehlike saçtı.
Yakup Şevki Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sepetinde 3 küçük çocuğun hiçbir önlem alınmadan ve birbirlerine sarılarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.
Uyarıları dikkate almadı
Diğer sürücülerin uyarılarına dikkate almayan motosiklet sürücüsü yola aynı şekilde devam etti.
Motosiklet sürücüsünün yolculuk sırasında rahat tavırları ise dikkat çekti.
Tehlikeli yolculuk kamerada
Çocukların canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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