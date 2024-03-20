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Elazığ'da küçük çocukların canını hiçe saydı: Rahat tavırları dikkat çekti

Elazığ'da küçük çocukların canını hiçe saydı: Rahat tavırları dikkat çekti Motosikletin sepetinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk eden çocuklar panik dolu anlara neden olurken, çocukların canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü uyarıları dikkate almayarak yoluna devam etti.