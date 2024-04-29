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30 yıl aradan sonra Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırına üs kurdu

30 yıl aradan sonra Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırına üs kurdu Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu. Türkiye ve Irak arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan iş birliği çerçevesinde Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandı.