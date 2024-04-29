30 yıl aradan sonra Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırına üs kurdu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından Irak'a ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında başkent Bağdat'taki görüşmenin ardından iki ülke arasında 26 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.
Türkiye ve Irak arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan iş birliği çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sınıra askeri üs kuruldu
Irak basınında yer alan haberlerde Irak Sınır Muhafızları'nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde iki askeri üs kurduğu bildirildi.
Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde Irak Sınır Muhafızları'nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ifade edildi.
Bu gelişmenin Türkiye ve Irak arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan iş birliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.
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