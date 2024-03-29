Elazığ'da lastiği patlayan otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

DHA
Elazığ-Bingöl kara yolunda 47 yaşındaki Sadrettin C. yönetimindeki otomobil, Karakoçan ilçesine 5 kilometre mesafede kontrolden çıkıp, şarampoldeki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Sadrettin C., Z.C., S.C. ve yolda aldıkları A.H.A. ile R.M.B. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Zübeyde C. buradan Elazığ’a sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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