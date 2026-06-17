İzmir'de çocuğunun boğazına bıçak dayayan şüpheli için istenen ceza belli oldu

İzmir'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma C., 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti.

Alpaslan, 18 Kasım 2024’te o zamanki eşi Fatma C.’yi görüntülü arayarak 7 yaşındaki çocuğu Y.C.A. ve 3 yaşındaki çocuğu B.A.’nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.

TUTUKLANDI

Fatma C. emniyete gidip, şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı.

Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi.

6,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Geçen yıl mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı.

Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'nce Alpaslan'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çift, bu arada boşandı.

EV HAPSİ ŞEKLİNDE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

16 Aralık 2025'te görülen davada, Şiyar Alpaslan'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkeme, Alpaslan'ın 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçunun mağduru çocuğun ve 'Silahlı tehdit' suçunun mağduru Fatma C.'nin can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verip itirazın kabulüne hükmetti ve Şiyar Alpaslan yeniden tutuklandı.

YARGILANMASINA BUGÜN DEVAM EDİLDİ

Alpaslan'ın yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Şiyar Alpaslan'ın yanı sıra Fatma C. ile taraf avukatları katıldı.

"SADECE FATMA'YI KORKUTMAK İÇİN BUNU YAPTIM"

Duruşmada söz verilen Alpaslan, "Sadece Fatma'yı korkutmak için bunu yaptım. Başka bir amacım yoktu" diyerek beraat talebinde bulundu. Şikayetini yineleyen Fatma C. ise "Hem kendi adıma hem de çocuklarım adına sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Nevraz Sığın, Şiyar Alpaslan'ın hem eşine hem de çocuklarına yönelik eylemiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Duruşmada, iddia makamı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Alpaslan'ın 'Çocuğuna yönelik basit yaralama' ve 'Eşe karşı tehdit' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını yönünde görüş bildirdi.

DURUŞMA 13 EKİM'E ERTELENDİ

Avukatlar esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, Şiyar Alpaslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.