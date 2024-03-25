İHA
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası halen akıllarda.
Bu kez de Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 işçi yaralı olarak kurtarıldı
Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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