Elazığ'da maden ocağında göçük Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

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İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası halen akıllarda.

Bu kez de Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)