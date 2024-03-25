İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası halen akıllarda.

Bu kez de Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)