Elazığ'da patpat devrildi: 3'ü ağır, 14 yaralı
DHA

Elazığ-Baskil kara yolunda akraba ailelerin pikniğe gitmek için römorkuna bindiği Murat O. idaresindeki tarım aracı, aksının kırılmasıyla devrildi.

Kazada 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

İhbarla yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan 3 kişi buradan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)