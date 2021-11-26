Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı

Sosyal medyadan üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan 15 şüpheliyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.