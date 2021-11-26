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    Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı

    Sosyal medyadan üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 15:56
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    Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı

    Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan 15 şüpheliyi tespit etti.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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