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- Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı
Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı
Sosyal medyadan üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.
- DHA
- 26.11.2021 - 15:56
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan 15 şüpheliyi tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.