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Elazığ'da saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu

Elazığ'da saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu Elazığ'da 3 kişi tarafından yolu kesilerek sopalarla tehdit edilen sürücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.