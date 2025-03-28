İHA
Elazığ çevre yolunda seyir halinde olan bir sürücü, sinyal vermeden şerit değiştiren araca korna çalınca dehşetle karşılaştı.
İddiaya göre şerit değiştiren araçtaki 3 kişi, sürücünün yolunu keserek araçtan indi.
Ellerinde sopalarla sürücüye yaklaşan şahıslar hakaret ve darp girişiminde bulundu.
Saldırganlar sürücünün yolunu iki kez keserek tehditler savurdu.
YAŞANANLAR KAMERADA
Mağdur sürücü saldırganlardan şikayetçi oldu.
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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