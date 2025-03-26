Elazığ'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber

Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde minibüs durağında bekleyen H.Y.'ye henüz bilinmeyen nedenle bir araçtan tabanca ile ateş edildi.

Saldırıda H.Y. ve seken merminin isabet ettiği ve kadın olduğu öğrenilen Y.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.