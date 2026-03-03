İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırıları

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın etkin olduğu Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından bölgede art arda patlamalar meydana geldiği ve yoğun duman yükseldiği aktarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın geçtiği bilgilere göre, Harat Hıreyk Mahallesi başta olmak üzere Dahiye’nin farklı noktaları hedef alındı.

AL MANAR TELEVİZYONU BİNASI VURULDU

Hizbullah’a bağlı yayın yapan Al Manar televizyonu, İsrail’in Dahiye’deki Hureyk Mahallesi’nde bulunan kanal binasını hedef aldığını duyurdu. Saldırının ardından binada hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Beyrut’ta Hizbullah’a ait komuta merkezleri ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik operasyon başlatıldığını öne sürdü.

HİZBULLAH'TAN RAMAT DAVİD'E İHA SALDIRISI

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü’nün radar sistemleri ve kontrol odalarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu ise Lübnan’dan gönderildiği belirtilen iki İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan’dan füze atışları tespit edildiğini ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Bunun ardından Hizbullah hedef alınarak Lübnan genelinde hava saldırılarının başlatıldığı açıklanmıştı.

Günün ilerleyen saatlerinde başkent Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde yeni saldırılar düzenlendiği bildirildi. Karşılıklı açıklamalar, bölgedeki gerilimin tırmandığını ortaya koyuyor.