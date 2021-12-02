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    Elazığ'da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler

    Özlem A. isimli şahıs, inmek istediği otomobile minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Vatandaşlar tarafından yaralı kadının üzerine üşümemesi için mont örtüldü.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:59
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    Elazığ'da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler

    Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde U.Y. idaresindeki minibüs, sağ şeritte Özlem A.’yı indirmek için duran T.K. idaresindeki otomobile çarptı.

    YOLA SAVRULDU

    Bu sırada araçtan inmeye çalışan Özlem A. yola savrularak yaralandı.

    Elazığ'da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler

    ÜŞÜMEMESİ İÇİN MONT ÖRTÜLDÜ

    Yaralı kadına ilk tedaviyi yoldan geçen bir sağlıkçı yaparken, vatandaşlar ise yerde yatan kadının üşümemesi için montlarını çıkartarak üzerine örttü.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı kadın, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Elazığ da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler #1

    Elazığ da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler #2

    Elazığ da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler #3

    Elazığ da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler #4

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