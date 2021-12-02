Özlem A. isimli şahıs, inmek istediği otomobile minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Vatandaşlar tarafından yaralı kadının üzerine üşümemesi için mont örtüldü.

Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde U.Y. idaresindeki minibüs, sağ şeritte Özlem A.’yı indirmek için duran T.K. idaresindeki otomobile çarptı.

YOLA SAVRULDU

Bu sırada araçtan inmeye çalışan Özlem A. yola savrularak yaralandı.

Elazığ'da yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler

ÜŞÜMEMESİ İÇİN MONT ÖRTÜLDÜ

Yaralı kadına ilk tedaviyi yoldan geçen bir sağlıkçı yaparken, vatandaşlar ise yerde yatan kadının üşümemesi için montlarını çıkartarak üzerine örttü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.