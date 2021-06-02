Erciyes'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Kayak merkezinin yüksek kesimleri, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, karla kaplandı.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, kayak merkezinin yüksek kesimlerine kar yağdığı görüldü.

ERCİYES'TE KAR YAĞIŞI

Yağış nedeniyle 3 bin 917 metre rakımlı bölgede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bölgede bugün en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 11 santigrat derece olarak kaydedildi.

Sıcaklığın önümüzdeki günlerde benzer seviyelerde görülmesinin beklendiği bildirildi.