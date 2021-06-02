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Erciyes'in yüksek kesimleri beyaza büründü
Kayak merkezinin yüksek kesimleri, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
- AA & Ensonhaber
- 02.06.2021 - 12:43
- Güncelleme : 02.06.2021 - 12:45
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, karla kaplandı.
Objektiflere yansıyan görüntülerde, kayak merkezinin yüksek kesimlerine kar yağdığı görüldü.
ERCİYES'TE KAR YAĞIŞI
Yağış nedeniyle 3 bin 917 metre rakımlı bölgede hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bölgede bugün en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 11 santigrat derece olarak kaydedildi.
Sıcaklığın önümüzdeki günlerde benzer seviyelerde görülmesinin beklendiği bildirildi.