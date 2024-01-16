Türkiye'nin dört bir yanında fuhuşla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda bir fuhuş operasyonu daha Erzincan'da düzenlendi.
Operasyon başarı ile sonuçlandı
Düzenlenen operasyonda, 3 ay boyunca süren fiziki ve teknik takip ile şahıslara ulaşıldı.
Şüpheli şahısları yakalamak ve fuhşa zorlanan kadınları kurtarmak için ekipler, hummalı çalışmalarını sürdürdü.
5 kadın kurtarıldı
Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, 3 şüpheli ikamet ettikleri evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Aynı evde bulunan ve şüpheliler tarafından zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı.
Tutuklandılar
Şüphelilerin yaptıkları cezasız kalmadı.
Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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