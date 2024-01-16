İHA

Türkiye'nin dört bir yanında fuhuşla mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda bir fuhuş operasyonu daha Erzincan'da düzenlendi.

Operasyon başarı ile sonuçlandı

Düzenlenen operasyonda, 3 ay boyunca süren fiziki ve teknik takip ile şahıslara ulaşıldı.

Şüpheli şahısları yakalamak ve fuhşa zorlanan kadınları kurtarmak için ekipler, hummalı çalışmalarını sürdürdü.

5 kadın kurtarıldı

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, 3 şüpheli ikamet ettikleri evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı evde bulunan ve şüpheliler tarafından zorla fuhuş yaptırılan 5 kadın kurtarıldı.

Tutuklandılar

Şüphelilerin yaptıkları cezasız kalmadı.

Şüpheli A.S., İ.E. ve S.O. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)