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    Erzincan’da kadın panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Bahçe duvarından içeri giren panelvan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan kadın hayatının şokunu yaşarken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 09:20
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    Erzincan’da kadın panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Cami kavşağında 24 EH 775 plakalı panelvan minibüs ile 24 EK 994 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada 24 EH 775 plakalı panelvan minibüs kontrolden çıkarak özel bakım merkezinin bahçesinden içeri girdi.

    SON ANDA KURTULDU

    Bu sırada bahçede bulunan bir kadın kıl payı aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    4 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan’da kadın panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    Erzincan’da kadın panelvan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu #2

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