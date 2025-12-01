Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı...

Kar yağışının görüldüğü Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde Karayolları ekipleri görev aldı.

Ekipler güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ağır tonajlı araçlar, yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

METEOROLOJİ TAHMİNLERİ YAYINLADI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışı şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.