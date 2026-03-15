Arda Güler'in golünde Real Madrid tribünleri yıkıldı

La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche CF ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Vinicius Junior yerine oyuna dahil olan Arda Güler, maçın son golünü kendi yarı sahasından attı.

Genç futbolcu, yaklaşık 68 metre mesafeden kaleyi görerek yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Bu gol, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gollerden biri olarak kayıtlara geçti ve ligdeki rekoru egale etti.

"BUNU EVDE DENEMEYİN"

Maçın ardından Arda Güler, golün görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak esprili bir not düştü.

Genç yıldız paylaşımında, “Bunu evde denemeyin” ifadelerini kullandı.

Maç sonu açıklamasında ise gol pozisyonunu şöyle anlattı:

Orta saha çizgisinin gerisindeydim. Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı. Ben de şansımı denedim. Harika bir goldü ve çok mutluyum.

TRİBÜNDEKİ İSPANYOL TARAFTARIN SEVİNCİ HER ŞEYİ ANLATIYOR

Arda Güler'in rakip kaleye 68 metre mesafeden attığı golü Real Madrid tribünlerinden izleyen İspanyol bir taraftarın çektiği video ise, adeta golün ne denli efsaneleşeceğinin göstergesi.

Herhangi bir gol pozisyonu içerisinde olunmadığı için taraftarın sakince oturduğu anlarda Arda'nın uzaklardan gelen şutu sonrası tüm taraftarlar şoke oluyor.

Golün atıldığı mesafenin uzaklığı ve ansızın pozisyonun gelişmesi sonrası İspanyol taraftarlar, nutku tutularak Arda'yı ayakta alkışladı.