Erzincan’da kar yağışı etkili oluyor

- Erzincan'da hava sıcaklıkları düşünce kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
- Kar yağışı özellikle Refahiye ilçesindeki köylerde aralıklarla devam ediyor ve günlük yaşamı zorlaştırıyor.
- Ekipler, kar birikintileri olan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan’da hava sıcaklıkları düştü, kar yağışı başladı.
Aralık ayının gelişiyle soğuyan havanın etkisini artırdığı özellikle Refahiye ilçesine bağlı köylerde, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Sis ve kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, köylüler günlük yaşamda da zorluklar yaşadı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Bazı vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını belirtti.
Köy yollarında kar birikintileri oluşurken, ekiplerin bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.